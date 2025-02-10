В Кашире благоустроят шесть дворовых территорий в 2025 году

В этом году в округе Кашира проводится комплексное благоустройство шести дворовых территорий: г. о. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Мира д. 2, 4, 5, 7, 8; г. о. Кашира, д. Барабаново, ул. Ленина д. 8, 9, 10, 12; г. о. Кашира, п. Богатищево, ул. Новая, д. 1, 4; г. о. Кашира, п. Новоселки, ул. Центральная, д. 36-38; г. о. Кашира, п. Большое Руново, ул. Южная, д. 31; г. о. Кашира, ул. Ильича, д. 17, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Значимые и масштабные проекты мы реализуем в сфере строительства и благоустройства в нашем округе. В текущем году запланированы работы по комплексному благоустройству дворовых территорий по 6 адресам. Обустроим новые тротуары, проезды, парковки и установим современные детские площадки», — поделился директор МКУ «Управление строительства» Юрий Головков.

Новые площадки станут местом отдыха детей самого разного возраста, в том числе и самых маленьких жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.