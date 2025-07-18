В Кашире благоустраивают лесную территорию

В квартале 44 Достоевского участкового лесничества вблизи поселка Зендиково городского округа Кашира расчищают лесной участок площадью 0,9 га, расположенный рядом с жилыми домами и детским садом. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уборка неликвидной древесины является санитарно-оздоровительным мероприятием: своевременная уборка отпада, ветровала, бурелома предупреждает распространение вредителей и болезней леса, улучшает его санитарное состояние. Кроме того, уборка неликвидной древесины является важным профилактическим противопожарным мероприятием, так как захламленный лес очень уязвим для огня.

«После завершения работ лес станет безопасным, чистым и ухоженным, приятным для отдыха и прогулок детей и их родителей», — отметила старший участковый лесничий Ступинского филиала Государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес» Анна Пласечук.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.

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