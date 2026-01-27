В Кашире активисты встретились с Галиной Медяковой, пережившей блокаду Ленинграда

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады активисты Молодой Гвардии и депутат совета депутатов Каширы Ангелина Фетисова навестили Галину Медякову, пережившую блокаду, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

27 января в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этом году исполняется 82 года со дня окончания блокады, которая длилась 872 дня.

В Кашире активисты Молодой Гвардии и депутат Ангелина Фетисова встретились с Галиной Медяковой, ребенком блокадного Ленинграда. За чаепитием Галина Владимировна поделилась своей историей. Она родилась в Ленинграде, в семье, где была младшая сестра Лариса. В августе 1941 года семья получила похоронку на отца. Вскоре началась блокада и эвакуация.

По документам Галина Владимировна эвакуировалась в Омск, но эшелон попал под обстрел, и девочка получила ранение. После госпитализации она оказалась в детском доме в Очере, не помня о существовании сестры. В детском доме она ждала маму, но за ней никто не приехал. Позже ей удалось встретиться с сестрой, однако вместе они не жили.

После выпуска из детдома Галина Владимировна стала фармацевтом, вышла замуж и продолжала искать мать, но найти ее не удалось. В 2000-х годах поиски возобновились, и удалось установить точную дату рождения.

История Галины Медяковой — напоминание о трагедии блокады Ленинграда и о стойкости ее жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.