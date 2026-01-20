В Кашире-3 проверили уборку снега во дворах и у социальных объектов

В микрорайоне Кашира-3 прошел рабочий обход дворовых территорий, в ходе которого оценили качество уборки снега у жилых домов, социальных объектов и на подходах к ним, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Кашире-3 специалисты провели обход дворовых территорий, чтобы проверить состояние уборки снега. Особое внимание уделили дворам на улице Ленина (дома № 5, 7/1, 9, 11/2, 7/3), территории у дома № 11/3 на улице Победы и подходам к физкультурно-оздоровительному комплексу «Олимп».

В зоне ответственности управляющей компании ООО «Жилресурс» находятся 35 домов. На участках ежедневно работают 15 дворников и одна единица спецтехники. Уборка начинается в 6:00 утра с контейнерных площадок, однако в снегопады приоритет отдается расчистке входных групп и подходов к подъездам для обеспечения безопасности жителей.

По обращениям граждан до 22 января дополнительно расчистят дорогу и подходы к ФОКу «Олимп», автобусную остановку на улице Металлургов и дорожки в сквере у Молодежного центра. Все замечания, выявленные в ходе обхода, уже взяты в работу. Уборка снега продолжается в усиленном режиме.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.