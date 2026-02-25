В Кашире 25 февраля пройдет выездной прием администрации

сегодня в 16:29

Выездной прием жителей состоится 25 февраля в поселке Большое Руново городского округа Кашира. Встреча пройдет в здании школы на улице Южной, дом 8, начало в 17:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители смогут лично обратиться к руководству администрации округа, представителям структурных подразделений и специалистам подведомственных служб. На приеме можно задать вопросы, озвучить предложения и получить консультации по актуальным темам.

Во встрече примут участие руководители профильных направлений, готовые рассмотреть обращения и помочь в решении проблем. Формат открытого диалога позволит обсудить инициативы и договориться о дальнейших совместных действиях.

Прием пройдет по адресу: г. Кашира, п. Большое Руново, ул. Южная, д. 8, здание школы. Начало в 17:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.