В Кашире 16 педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации

На базе регионального учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» с 17 февраля по 19 февраля преподаватели основ безопасности и защиты Родины городского округа Кашира прошли обучение на курсах повышения квалификации «Учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины»: практико-ориентированное обучение». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Цель реализации программы — совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области преподавания учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» на основе практико-ориентированного подхода. Актуальность и новизна программы обусловлены введением в школах нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины».

Данный курс направлен на оказание методической помощи педагогам в области преподавания с практико-ориентированным подходом, совершенствование профессиональных компетенций учителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в области дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.