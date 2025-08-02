В Калужской области сняли на камеру избиение подростка
Глава СК РФ взял на контроль дело об избиении подростка в Калужской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления предоставить отчет по уголовному делу о нападении на подростка в поселке Белоусово Калужской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент, вызвавший широкий резонанс в соцсетях, попал на видео: группа приезжих избила местного юношу, фиксируя свои действия на камеру.
Расследование ведется по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
Руководитель СУ СК РФ по Калужской области Михаил Харламов должен доложить о выявленных обстоятельствах преступления и предпринятых мерах.