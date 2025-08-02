В Калужской области сняли на камеру избиение подростка

сегодня в 22:38

Глава СК РФ взял на контроль дело об избиении подростка в Калужской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления предоставить отчет по уголовному делу о нападении на подростка в поселке Белоусово Калужской области , сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент, вызвавший широкий резонанс в соцсетях, попал на видео: группа приезжих избила местного юношу, фиксируя свои действия на камеру.

Расследование ведется по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Руководитель СУ СК РФ по Калужской области Михаил Харламов должен доложить о выявленных обстоятельствах преступления и предпринятых мерах.