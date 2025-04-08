В Калужской области обнаружены останки более 1 тыс советских солдат и командиров Подмосковья

В прошлом году в Калужской области поисковыми отрядами были обнаружены и подняты для перезахоронения останки 1250 советских солдат и командиров, говорится в сообщении поискового объединения «ВПК Прорыв».

Перезахоронение запланировано на 5 мая 2025 года. Оно пройдет на воинском мемориале «Ивановской поле», расположенном в Калужской области. Там будет высажена аллея из 1250 деревьев вдоль дороги, ведущей к мемориалу.

«Последние 14 лет мы работаем в Калужской области. Зимой 1941-42 года здесь велись ожесточенные бои. Вермахт впервые за свою историю крепко получил „по зубам“, отсюда начался закат „тысячелетнего“ Рейха. После долгого отступления и череды поражений советский солдат, наконец, увидел „бегущего немца“. Современному человеку известно, чем закончилась война, но все же нужно постараться представить себе какие сильные эмоции испытывал боец Красной Армии: радость и облегчение, что враг наказан и миф о его непобедимости разрушен. Ненависть, гнев и ярость, когда своими глазами впервые увидел преступления фашистов над мирными жителями на только что освобожденных территориях», — поделился член-корр. РАЕН Александр Туманов.

Поисковые отряды заинтересованы в нахождении родственников воинов РККА, погибших в Захаровской операции в феврале 1942 года при попытке прорыва окружения 33-й армии генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова, 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта П. А. Белова и 4-го воздушно-десантного корпуса генерал-майора А. Ф. Казанкина.

Полный список с именами погибших солдат прикреплен ниже.