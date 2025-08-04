В Калуге в октябре пройдет семинар для молодых специалистов в сфере госполитики

В рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» с 7 по 10 октября в городе Калуге состоится образовательный семинар для молодых специалистов в сфере государственной молодежной политики, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Семинар проводится с целью организации системы подготовки молодых специалистов, направленной на решение актуальных задач развития и патриотического воспитания молодежи в рамках реализации государственной молодежной политики.

Организатор мероприятия — ФГБУ «Роспатриотцентр».

Семинар будет проводиться в очном формате, участие в нем смогут принять 300 граждан РФ, возраст которых на момент подачи заявки составит от 18 лет и до 35 лет (включительно), работающих в сфере государственной молодежной политики до трех лет.

Для участия в семинаре необходимо подать заявку до 25 августа 2025 года (включительно) в системе ФГАИС «Молодежь России»: myrosmol.ru/events/3c950cd0-406a-40fb- 9a24-802306406ea3.

Расходы, связанные с проживанием и питанием участников, осуществляются за счет принимающей стороны. Транспортные расходы, в том числе проезд участников к месту проведения Семинара и обратно — за счет направляющей стороны.