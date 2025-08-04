В Калуге стартовал всероссийский конкурс «Наставничество»

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17 июля стартовал всероссийский конкурс «Наставничество» в рамках всероссийского семинара — совещания «Наставничество: традиции, опыт, сотрудничество» на базе Федерального технопарка профессионального образования в Калуге. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Конкурс проводится в целях формирования базы лучших практик наставничества, выявления лучших наставников в сфере образования, воспитания, молодежной политики, в социальной сфере и общественной деятельности, на производстве, а также в сфере государственного и муниципального управления.

Организатором конкурса является Минпросвещения России, оператором конкурса является федеральное государственное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» при участии Минобрнауки России, Росмолодежи, Ассоциации волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития «Добро.рф», Автономной некоммерческой организации «Центр знаний „Машук“, Автономной некоммерческой организации „Россия — страна возможностей“.

В конкурсе принимают участие работники сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и молодежной политики, предприятий, а также федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти, местного самоуправления и другие лица, осуществляющие наставническую деятельность.

Конкурс проводится в дистанционном формате в два этапа:

регистрация участников (17 июля — 10 октября 2025 г.);

отборочный этап (11 октября — 10 ноября 2025 года).

Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2025 года.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по ссылке: https://dobro.ru/contest/309/apply/.

Официальная страница конкурса в интернете: https://firpo.ru/activities/events/vserossiyskiy-konkurs-nastavnichestvo-1.html.