В Калининце при поддержке «Единой России» открыт мурал в честь героя СВО

В память о земляке, героически погибшем в ходе спецоперации, в Наро-Фоминском городском округе на фасаде дома № 242 открыли Мурал с портретом капитана гвардии Вооруженных Сил РФ Алексея Мелешкина, передает пресс-служба партии.

При поддержке партийных проектов «Историческая память» и «Лица Героев», в Наро-Фоминском городском округе, в рабочем поселке Калининец появился Мурал с изображением участника специальной военной операции Алексея Мелешкина.

Алексей Мелешкин проходил службу в Таманской дивизии, окончил Новосибирское высшее Командное училище. Перед началом СВО был командиром взвода военной полиции. В июне 2023, после ранения, когда выписался из госпиталя, был заместителем командира батальона, после сам стал командиром батальона. Дослужил до командира штурмового отряда.

Родственники Алексея отмечают, что он с детства мечтал быть военным и посвятить себя службе Родине. За смелость, решительность Мелешкин награжден Орденом Мужества.

«Проект „Лица Героев“, инициирован партией „Единая Россия“, и нашел огромный отклик у наших людей. Портреты воинов, которые являются примером для подражания сегодняшней молодежи —навсегда увековечены на Муралах и памятных досках. Земной поклон тебе солдат, от всех, кого ты защитил. Спасая свободу и честь Отчизны», — прокомментировал исполнительный секретарь местной «Единой России», координатор партийного проекта «Историческая память», замглавы городского округа Андрей Михайлов.

Патриотический проект реализован благодаря большой команде неравнодушных людей: сослуживцев Алексея Мелешкина, предпринимателя Алексея Жуклова, депутата Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа, члена партии «Единая Россия», человека с добрым сердцем Егора Балева и добровольца-активиста Ксении Савицкой.

Члены Исполкома Наро-Фоминского отделения партии «Единая Россия», выражают благодарность художникам и всем, кто принимал участие в этом важном и нужном деле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.