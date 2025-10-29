В Калининградской области пресекли ввоз зараженных цветов из Нидерландов

сегодня в 21:57

У цветов из Нидерландов выявили опасное карантинное заболевание

В ходе проверки партии срезанных хризантем, прибывших из Нидерландов в Калининградскую область, сотрудники Россельхознадзора обнаружили опасное карантинное заболевание — белую ржавчину, сообщает «Бриф24» .

Заражение выявили 25 октября при осуществлении фитосанитарного контроля на территории склада временного хранения «Сириус».

В процессе инспекции партии, включавшей 24 тысячи хризантем, представители контролирующего органа заметили признаки болезни на некоторых экземплярах. Экспертиза, выполненная сотрудниками Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердила присутствие грибкового возбудителя белой ржавчины — опасной болезни, поражающей листву, стебли и бутоны растений.

Вследствие обнаруженной угрозы, ввоз зараженной партии на территорию России был остановлен. Уничтожению подлежат 150 зараженных цветов в соответствии с установленными правилами и нормами.

