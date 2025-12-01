сегодня в 22:49

В Калининграде собака подпела в такт уличному музыканту

Калининградский уличный музыкант с помощью своей трубы сумел разбудить в собаке инстинкты предков и чувство ритма. Животное встало рядом с музыкантом и начало лаять и выть, периодически попадая в такт. Момент попал на видео, пишет Telegram-канал «112» .

В Сети распространяется ролик, как в Калининграде собака «поет» рядом с уличным музыкантом, который играет на трубе.

Судя по лицам прохожих, складывающаяся ситуация их радовала — мужчины и женщины улыбались необычному дуэту. Некоторые прохожие доставали телефоны и фиксировали все на видео.

На данный момент неизвестно, имеют ли какую-то связь между собой собака и мужчина, или дуэт получился спонтанным.

