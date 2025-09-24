В Калининграде одну из улиц назовут в честь Героя России Сергея Чебнева

сегодня в 18:46

Новую улицу на Октябрьском острове в Калининграде назовут в честь Героя России

Депутаты горсовета Калининграда единогласно одобрили предложение назвать одну из городских улиц в честь Героя России Сергея Чебнева, сообщает «Бриф24» .

Губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что решение было принято с учетом пожеланий вдовы Чебнева.

Новая улица находится на Октябрьском острове, пролегая параллельно Аллее Чемпионов. Она соединяет улицу 2018 года с Восточной эстакадой. Ольга Чебнева, вдова Героя России, поддержала именно этот вариант наименования.

Следует отметить, что имя Сергея Чебнева уже носит школа № 24. Представители региональной власти заверили, что таким образом увековечивают имя Героя в истории и памяти города.

