В Калининграде добыли рекордный самородок янтаря весом более 2 кг

В Калининграде добыли крупнейший за последние три года самородок янтаря

На Калининградском янтарном комбинате добыли самый крупный за последние три года самородок янтаря. Пресс-служба предприятия сообщила, что камень-гигант весом 2,374 кг был обнаружен 23 октября, передает «Бриф24» .

Самородку уже присвоили название «Рекордсмен», отражающее производственные планы комбината. Уникальную находку планируется выставить на аукцион. Отличительной чертой янтаря является его необычная полукруглая форма и крупный скол, демонстрирующий насыщенный желтый цвет камня и неповторимые природные разводы.

По словам геммолога предприятия Анны Дугиной, изначально янтарь, вероятно, имел округлую форму, напоминающую буханку хлеба, но частично разрушился при извлечении из голубой глины, где он находился на протяжении миллионов лет.

Эксперты отмечают, что подобные крупные находки — большая редкость. Самородок представляет собой особую ценность для комбината, который в 2025 году впервые ставит перед собой цель добыть 700 тонн янтаря. До момента аукционной продажи камень будет храниться в коллекции предприятия.

