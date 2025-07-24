В Калининград морем доставили редких шотландских коров

В Калининградскую область по морю привезли необычных коров галловейской породы. Доставлять животных пришлось на пароме «Амбал» из-за ограничений на проезд через территорию Евросоюза, сообщает «Бриф24» .

По данным издания, путешествие редких животных прошло успешно. Данная порода коров отличается от сородичей плотной шерстью и крепким телосложением. Они хорошо переносят холодный климат и дают качественное мясо. Порода происходит из шотландского округа Галловей, откуда и получила свое название.

Фермеры, специализирующиеся на мясном животноводстве, разместили заказ на доставку скота. Маршрут оказался сложным: животных сначала направили в Санкт-Петербург, а затем морским путем на пароме в Калининградскую область.

Паром «Амбал» перевез в Калининград целое стадо из 46 голов крупного рогатого скота, в том числе племенного быка, взрослых коров и молодняк. На протяжении всей транспортировки профессионалы следили за состоянием животных, обеспечивая им необходимый уход.