В кадетском корпусе Химок прошел праздничный концерт к 8 Марта

В Химках в преддверии 8 марта в школе-интернате «Кадетский корпус» провели праздничный концерт. С пожеланиями к присутствующим обратились директор учебного заведения Людмила Суслова и депутат совета депутатов Руслан Шаипов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Дорогие дамы, с наступающим праздником! Вы вносите огромный вклад в каждую сферу жизни, будь то семья, образование или профессия. Ваша сила и вера в Победу вдохновляют и поддерживают наших защитников», — сказал Руслан Шаипов.

Также в мероприятии приняла участие ефрейтор, участник специальной военной операции Ксения Сычева. Она подчеркнула роль медсестер в спасении жизней бойцов. Кроме того, поэт Виктор Костенко исполнил для химчан патриотические песни.

«Уважаемые женщины, пусть в сердцах всегда будет весна, а жизнь наполнена любовью и гармонией. Мы гордимся вами!» — сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Финальным аккордом праздничной программы стал показ фильма «Матушка на передовой». Его режиссер Николай Цонку поделился историями о героизме женщин в зоне боевых действий.

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