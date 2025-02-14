В январе депутаты «Единой России» помогли более 900 семьям участников СВО

В Мособлдуме подвели итоги работы фракции «Единая Россия» за январь. Заседание прошло 14 февраля под председательством секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Игоря Брынцалова, передает пресс-служба партии.

В январе 2025 года депутатами фракции было проведено порядка 1,5 тыс. различных мероприятий в регионе. Основным направлением по-прежнему является поддержка участников специальной военной операции и их семей.

«Депутатский корпус продолжает активно участвовать в мероприятиях, связанных с помощью военнослужащим и их родным. Так, за первый месяц текущего года коллегами по фракции было проведено более 500 мероприятий, организованы встречи с семьями военнослужащих», — сказал Игорь Брынцалов.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения партии, помощь и поддержка была оказана более 900 семьям.

Так, В Шаховской в общественной приемной партии «Единая Россия» состоялась встреча Татьяны Сердюковой с двумя семьями участников СВО. Одна из семей потеряла своего Героя, но вдова до сих пор не получила Орден Мужества. Мать второго бойцы обратилась за материальной помощью. Депутат взяла оба вопроса на личный контроль.

В середине января в Пушкино Михаил Ждан оказал финансовую помощь семье военнослужащего специальной военной операции, которая попала в затруднительное финансовое положение.

В Домодедово в ходе приема депутата Олега Жолобова и секретаря местного отделения партии Евгении Хрусталевой, родственникам бойца оказали помощь при заключении льготного договора на социальную газификацию. В решении вопроса семью сопровождали на всех этапах.

Кроме того, в январе в ходе этих встреч в адрес депутатов поступило 97 вопросов, большая часть из которых уже решена положительно.

Он также добавил, что в первый месяц года продолжалась работа и по сбору гуманитарной помощи фронту. За отчетный период депутаты фракции в Мособлдуме отправили свыше 6 тонн различных гуманитарных грузов.

К примеру, Эдуард Живцов приобрел автозапчасти, спецоборудование, хозтовары, обмундирование, медикаменты, средства гигиены и продукты для ребят на фронт. Владимир Пекарев закупил материалы для изготовления маскировочных сетей, ткань для пошива спецодежды, а также оказал помощь семьям военнослужащих. Максим Коркин оплатил транспортные расходы для доставки гуманитарной помощи, перечислил средства в Благотворительные фонды.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.