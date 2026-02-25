В ЯНАО продавцов алкоголя оштрафовали на 927 тыс рублей

сегодня в 18:42

За год на Ямале выявили 25 нарушений при продаже спиртного

В 2025 году в Ямало-Ненецком автономном округе назначили 25 административных наказаний за нарушения в сфере продажи алкоголя. Общая сумма штрафов составила 927 тыс. рублей, сообщает «Север-Пресс» .

На Ямале за год провели 259 профилактических мероприятий в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. По итогам проверок в 25 случаях были выявлены нарушения.

Контролирующие органы назначили 24 штрафа и вынесли одно предупреждение. К ответственности привлекли 22 индивидуальных предпринимателя и две организации.

Общая сумма штрафов составила 927 тыс. рублей. Из них 777 тыс. рублей обязаны выплатить предприниматели, еще 150 тыс. — юридические лица. На данный момент взыскана только 231 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в регионе снизилось потребление крепкого алкоголя и вина.

