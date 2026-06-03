В ЯНАО гадюки проснулись и стали выходить к дачам и пустырям

В Ямало-Ненецком автономном округе после зимы активизировались обыкновенные гадюки. Рептилий все чаще замечают в садах и на окраинах городов, сообщает «Север-Пресс» .

На Ямале обитает один вид змей — обыкновенная гадюка, занесенная в Красную книгу региона. Несмотря на ядовитость, случаи смерти от укуса крайне редки. Змея неагрессивна и нападает только при угрозе. Ее можно узнать по зигзагообразному рисунку на спине. Чаще всего гадюки встречаются в Ноябрьске.

«Обыкновенная гадюка предпочитает смешанные леса с полянами, болотистые местности, участки, заросшие после пожаров, а также берега водоемов. Она может подниматься в горы до 3000 метров. В последние годы гадюки стали чаще встречаться в садах, пригородных лесопарковых зонах, на свалках, пустырях и в заброшенных постройках», — рассказали в окружном департаменте природных ресурсов и экологии.

Змея кусает, если на нее наступили, попытались схватить или приблизились к кладке. Специалисты советуют носить высокие сапоги и не провоцировать рептилию.

Старший врач скорой помощи Ноябрьска Мария Иванова напомнила:

«В случае укуса змеи первое и самое важное — сохранять спокойствие. Паника может спровоцировать повторную атаку. Постарайтесь спокойно удалиться от змеи. Далее обездвижьте укушенную конечность… Сразу же звоните в скорую помощь или обращайтесь в приемный покой», — рассказала врач.

В больнице Ноябрьска есть противозмеиная сыворотка. В 2022–2025 годах в городе фиксировали отдельные случаи укусов, в том числе с гибелью собаки. Ученые Российской академии наук отмечали, что появление гадюк в регионе — необычное явление: их ареал обычно расположен на 500 километров южнее.

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