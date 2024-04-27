В Яхроме прошла встреча жителей с представителями власти

В ЦКР «Яхромский» заместители главы Дмитровского городского округа и представители профильных служб рассмотрели более 50 вопросов, касающихся различных сфер жизни, сообщается на сайте администрации горокруга.

Как отмечают жители, формат таких встреч очень удобен, не приходится записываться и ждать приема необходимого зама, а можно сразу обозначить свой вопрос и на этой же встрече получить первые рекомендации и дальнейшие шаги по его решению.

От жителей поступали обращения на темы: здравоохранения, предпринимательства, экологии, социального обслуживания населения, ЖКХ и др.

Много вопросов поступило по предстоящему благоустройству центральной части Яхромы. Заместитель главы Дмитровского округа Алексей Ионов показал проект предстоящей реконструкции, а также дал подробные разъяснения по всем поступившим вопросам.

Встречи в подобном формате продолжатся.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.