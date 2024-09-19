В Ижевске депутаты законодательно предложили жителям самим убирать улицы

сегодня в 22:02

В Ижевске приняли новые нормы по благоустройству: депутаты гордумы одобрили предложение, по которому владельцы объектов, предприятий, магазинов и многоквартирных домов будут сами участвовать в улучшении городской среды. Теперь ижевчане начнут самостоятельно убирать улицы от снега и мусора, сообщает «ФедералПресс» .

Администрации районов намерены заключать соглашения с собственниками территорий, разрабатывать карту-схему прилегающей территории и определять ее границы.

«Собственникам объектов в границах прилегающих территорий необходимо будет выполнять минимальный набор работ: покос травы, сбор случайного мусора, расчистка от снега», — сказали в мэрии Ижевска.

Владельцы частных домов, площадок для контейнеров и рекламных конструкций должны будут убираться в радиусе 5 метров вокруг объектов, для промышленных предприятий радиус ограничится 10 метрами, а для владельцев рынков, кафе и магазинов — 30 метрами.

Как пояснили в администрации Ижевска, аналогичные правила действуют в Нижнем Новгороде и Казани, а также в малых городах Республики Татарстан.