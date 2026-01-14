В Ижевске арестовали мужчину по обвинению в убийстве подростка

Суд арестовал 36-летнего мужчину по делу об убийстве подростка в Ижевске

Объединенная пресс-служба судов Удмуртии сообщила, что мужчину, подозреваемого в убийстве подростка, взяли под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье об умышленном убийстве.

По данным следствия, вечером 12 января возле продуктового магазина на улице Пушкинской между обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и группой подростков произошел конфликт. Мужчина нанес одному из подростков удар ножом в грудь и скрылся с места происшествия. Подросток скончался на месте. Вскоре подозреваемого задержали сотрудники полиции.

На судебном заседании обвиняемый и его адвокат просили избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако суд, изучив материалы дела и сведения о личности обвиняемого, постановил заключить его под стражу сроком на два месяца, до 13 марта 2026 года.

«Выслушав участников процесса и проверив обоснованность подозрения, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе республиканского судейского сообщества.

