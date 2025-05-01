В Ивашково завершили модернизацию котельной

В селе Ивашково завершился капитальный ремонт котельной, который позволит значительно повысить эффективность и надежность теплоснабжения в зимний период. Обновленная котельная обеспечит комфорт и безопасность жителей в самые холодные месяцы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Обновление котельной включало в себя замену котлов на новые, современные, отвечающие всем требованиям безопасности и энергоэффективности, внутреннюю отделку с побелкой стен для улучшения санитарного состояния помещения, замену оконных блоков для обеспечения лучшей теплоизоляции и снижения теплопотерь. Фасадные работы, придав котельной эстетичный внешний вид, монтаж новой мачты для дымоходной трубы, обеспечивающей эффективный отвод продуктов сгорания, обвязку узла учета тепла, а также завершение пуско-наладочных работ, гарантирующих корректную и безопасную работу оборудования.

Модернизация котельной в Ивашково — это значительный шаг в улучшении качества жизни жителей села, обеспечивающий стабильное и надежное теплоснабжение в зимний период.

«Модернизация котельной в Ивашково — это важный проект, направленный на повышение комфорта и безопасности наших жителей. Мы понимаем, насколько важно обеспечить стабильное теплоснабжение, особенно в зимний период. Проведенные работы позволят не только улучшить качество отопления, но и снизить затраты на энергоресурсы. Мы и дальше будем уделять приоритетное внимание модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в округе,» — прокомментировал глава округа Замир Гаджиев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.