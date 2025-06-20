В Ивантеевке стартовала смена лагеря с изучением китайского языка

В условиях укрепления связей между Россией и Китаем, интерес к китайской культуре растет, особенно среди молодого поколения. В Пушкинском, даже во время летних каникул, юные жители продолжают расширять свой кругозор и познавать мир, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

17 июня в Ивантеевке, на базе Образовательного центра № 7, открылся летний лагерь «Любопытная Панда», где дети от 10 до 13 лет погружаются в мир китайского языка и культуры. Под руководством преподавателей, таких как Алиса Смирнова, ребята изучают основы языка, знакомятся с традициями, праздниками, одеждой, осваивают каллиграфию и даже играют в маджонг.

Образовательный центр № 7 уже третий год активно развивает направление китаистики, начиная с первого класса. Благодаря налаженному сотрудничеству с двумя школами в Пекине и Нанкине, ученики имеют возможность ежегодно посещать Китай, чтобы лично познакомиться с культурой и образовательной системой страны.

Директор центра, Яна Гальцина, делится впечатлениями от поездок, отмечая уважительное отношение китайских школьников к своим учителям и интересные особенности образовательного процесса.

Помимо Китая, в центре растет интерес и к Индии. Недавно группа детей посетила Дели для обмена опытом и изучения языка, что свидетельствует о стремлении образовательного центра к всестороннему развитию и расширению горизонтов своих учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.