В Ивантеевке прошел областной конкурс хоров Подмосковья

Областной конкурс хоровых коллективов «Мужчинам посвящается» прошел 19 февраля в Доме культуры «Юбилейный» в Ивантеевке. На сцену вышли 130 участников проекта «Активное долголетие» из семи городов региона, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Участники исполнили патриотические и народные песни, посвященные защитникам Отечества. Зрители тепло встретили выступления, отметив яркость и самобытность каждого коллектива.

Хор «Благолетие» под руководством Елены Носенко из клуба «Активное долголетие» Ивантеевки стал лауреатом II степени. Дмитровский хор одержал победу сразу в двух номинациях — «О Родине, о мужестве, о славе» и «Любо, братцы, любо».

«Пение в хоре — это и радость творчества, и крепкая дружба, и возможность дарить людям хорошее настроение. Спасибо всем участникам за душевное тепло и позитивный настрой», — отметила заведующая проектом «Активное долголетие» Светлана Гончарова.

Конкурс объединил представителей разных поколений и стал праздником музыки, творчества и единства.

