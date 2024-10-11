В Ивантеевке пройдет представление «Гореть звездой»

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19 октября во Дворце спорта «Олимп» в Ивантеевке городского округа Пушкинский (МБУ «Спортивная школа „Ивантеевка“) пройдет интерактивное образовательное представление „Гореть звездой“, передает пресс-служба организаторов.

Мероприятие запланировано с 11:00 до 13:00. Оно организовано и проводится командой Общероссийской общественной организации «Российского общества первой помощи».

Представление направлено на популяризацию необходимости оказывать первую помощь нуждающимся и обучаться этому на практике населения Московской области.

В программе интерактивные спектакли и выступления на тему первой помощи, а также обучающий флешмоб, когда до сотни инструкторов будут проводить алгоритм сердечно-лёгочной реанимации синхронно на арене спорткомплекса.

Участники и зрители мероприятия — учащиеся образовательных организаций Московской области, семьи с детьми.

Мероприятие проведут председатель и первый заместитель председателя Московского областного регионального отделения «Российского общества первой помощи» Павел и Мария Ильины.

Мероприятие пройдет при поддержке администрации городского округа Пушкинский, отдела физической культуры и спорта и комитета по образованию, работе с детьми и молодежью городского округа Пушкинский Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.