В Ивановской области запустят производство пряжи из переработанного текстиля. Проект будет реализован благодаря соглашению между Российским экологическим оператором (РЭО), Правительством региона и компанией «ЛидерТекс». Документ подписали в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба РЭО.

По словам генерального директора РЭО Ирины Тарасовой, в России каждый год образуется свыше 1,5 млн тонн текстильных отходов, но перерабатывается менее 5%.

«Подписанное соглашение станет реальным шагом к развитию экономики замкнутого цикла в Ивановской области. Объект, который появится в регионе, будет перерабатывать старую одежду и текстиль в пряжу, пригодную для использования на ткацких фабриках и в швейном производстве. Такие проекты не только помогают снижать экологическую нагрузку и приближать страну к достижению национальных целей в сфере экологии, но и вносят значимый вклад в решение задач импортозамещения во всей легкой промышленности», — отметила она.

Тарасова также отметила, что РЭО уже оказывает поддержку проекту в организации сбора ненужного текстиля. В дальнейшем компания рассмотрит дополнительные меры для развития производства пряжи из вторсырья. Этот проект — один из крупнейших в сфере переработки текстиля в последние годы. Его успех во многом зависит от совершенствования механизма расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП). Инвестиции в проект до 2030 года составят 1 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест превысит 200.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский напомнил, что год назад на площадке «ЛидерТекс» в Иванове запустили первое в России производство нитей из регенерированного волокна полного цикла. Мощность фабрики достигла 400 тонн пряжи в месяц, а на проектную мощность предприятие вышло спустя полгода после старта. «Текстильные компании региона осваивают новые направления, и этот проект по переработке сырья — первый в стране и один из самых перспективных. Благодаря поддержке РЭО мы масштабируем производство на федеральном уровне», — заявил он.

РЭО — публично-правовая компания, созданная Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная задача — формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года на смену нацпроекту «Экология» пришел новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений — создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить их захоронение до 50% и вовлечь не менее 25% отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.