В Италии малыш случайно устроил переполох с помощью смарт-часов

Военные ворвались в детсад в Италии и забрал часы у 4-летнего мальчика

В течение короткого времени оперативные центры экстренных служб Suem 118 и Carabinieri 112 получили около 70 беззвучных вызовов, что заставило сотрудников заподозрить серьезное происшествие.

После тщательной проверки выяснилась неожиданная причина: малыш случайно активировал функцию экстренного вызова на своих детских смарт-часах во время игры. Устройство 40 раз автоматически дозвонилось до карабинеров и 30 раз — до медицинской службы Suem 118, прежде чем патруль смог локализовать источник вызовов.

Прибывшие на место карабинеры обнаружили, что ребенок неосознанно нажимал кнопку SOS на часах. Никакой реальной угрозы не было, но технику пришлось временно изъять.