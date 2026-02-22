В Италии каждый день на охрану конфискованной яхты олигарха из РФ тратят 3 млн

Около 3 млн рублей каждый день тратят власти Италии на охрану и обслуживание конфискованной яхты российского олигарха Андрея Мельниченко, она уже 4 года стоит на якоре в Триесте, сообщает SHOT .

Стоимость яхты — 575 млн долларов (свыше 44 млрд рублей). Платят за охрану и обслуживание обычные жители региона из собственных налогов. Деньги тратят на яхту, так как сложные бортовые системы должны быть в рабочем состоянии, чтобы предотвратить износ

Инженеры и техники в ежедневно отслеживают состояние всех компонентов дорогостоящей яхты.

Из-за больших расходов на содержание яхты Мельниченко жители начали проводить экскурсии. Для местных корабль стал арт-объектом. Гиды рассказывают, что «А» (так называется яхта) — уже часть истории гавани Триеста. Они описывают туристам ее футуристические линии и повествуют другие важные детали. Стоимость экскурсии к яхте оставляет от 154 до 438 долларов (от 12 до 34 тыс. рублей).

А владелец судна Мельниченко проживает в ОАЭ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.