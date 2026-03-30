В Истринском округе убрали более 400 аварийных деревьев

Более 400 аварийных деревьев удалили в Истринском лесничестве с начала 2026 года для обеспечения безопасности жителей Подмосковья. Работы выполнили специалисты Истринского филиала ГАУ МО «Мособллес» в рамках госзадания и по обращениям граждан, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Специалисты филиала регулярно мониторят состояние лесных участков и оперативно реагируют на поступающие заявки. Приоритет отдают обращениям жителей и территориям с высокой проходимостью, где риск падения деревьев особенно велик.

Удаление проводят по безопасной технологии: дерево валят, после чего ствол распиливают на части. Это позволяет минимизировать возможные риски для людей и имущества.

Заместитель директора Истринского филиала ГАУ МО «Мособллес» Сергей Лексашов подчеркнул, что решение о признании дерева аварийным принимают только после профессиональной оценки.

«К таким деревьям относятся экземпляры с опасным наклоном, признаками гнили, а также повреждениями корневой системы или ствола, которые могут привести к падению», — пояснил Лексашов.

После завершения работ жители могут обратиться в лесничество с заявлением на приобретение дров, полученных при распиле аварийных деревьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.