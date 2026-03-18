В Истринском округе Подмосковья усилили профилактику лесных пожаров

Сотрудники Истринского филиала ГАУ МО «Мособллес» провели профилактические рейды в деревне Гордово и поселке «Лесницыно» округа Истра. Жителям напомнили о правилах пожарной безопасности и действиях при возгорании, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Специалисты посетили населенные пункты и провели разъяснительные беседы с жителями. Гражданам рассказали о правилах поведения в лесах, безопасном обращении с горючими материалами и отходами, а также о мерах предосторожности при использовании открытого огня.

Информационные материалы разместили и в садовых товариществах «Ядрошино-2» и «Ядрошино-НИИРТА». Листовки и плакаты содержат сведения о причинах лесных пожаров, способах их предотвращения и алгоритме действий при чрезвычайной ситуации.

В «Мособллес» подчеркнули, что профилактическая работа с населением играет ключевую роль в обеспечении пожарной безопасности. Своевременное информирование помогает снизить риск возгораний, сохранить лесной фонд и поддерживать благоприятную экологическую обстановку. Специалисты напомнили, что соблюдение правил пожарной безопасности в лесах — обязанность каждого, а предупреждение пожаров эффективнее и экономически целесообразнее их ликвидации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.