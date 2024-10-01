В Истре прошла Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать»

Школа № 2 Истры стала центром притяжения любителей точных наук и площадкой проведения в Истринском округе Всероссийской физико-технической контрольной «Выходи решать». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках Всероссийской акции на базе «Точки роста» 112 учащихся из нескольких учебных учреждений городского округа Истра, (включая Лицей Истры, Первомайскую, Чеховскую и Лермонтовскую школы), собрались для участия в этом мероприятии.

Каждому желающему оценить свои технические знания было предоставлено 60 минут для решения задач по пяти предметам. В течение этого времени участникам были предложены пять заданий, начиная с более простых и заканчивая более сложными.

Ребята решали увлекательные задачи по физике, математике, информатике, биологии и астрономии. А как только контрольная завершилась, их следующими интересными этапами на пути стали мастер-классы, квизы, школьный музей и выставка научно-технической литературы.

В процесс организации мероприятия включились волонтеры 10А, 11А, 9А И 9В классов «Движения первых». Конечно же, всем присутствующим подарили памятные сувениры. Каждый, кто прошел физико-техническую контрольную, поделился, что ждет результаты с большим нетерпением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в

Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.