В Истре «Женское движение Единой России» провело мероприятие для семей участников СВО

В Истре в Новоиерусалимском монастыре по инициативе Русской православной церкви и при поддержке проекта «Женское движение Единой России» прошла уже третья «Православная гостиная»для семей участников СВО, передает пресс-служба партии.

В мероприятии приняли участие 80 членов семей подмосковных бойцов.Молебен о здравии участников специальной военной операции и панихиду о погибших воинах, без которых не обходится ни одна «Православная гостиная» в рамках проекта, совершил наместник Новоиерусалимского монастыря, архимандрит Феофилакт (Безукладников) в сослужении.

«Мы проводим уже третью „Православную гостиную“ вместе с нашими епархиями Московской митрополии Русской Православной Церкви. Такие встречи с женами и матерями мобилизованных бойцов — отличная возможность встретиться в такой душевной обстановке, поговорить о жизни, и смерти, о принятии, помолиться за своих родных, которые находятся на линии фронта, за ребят, получивших ранение, которые сейчас проходят реабилитацию, помянуть души погибших, просто отдохнуть душой и поддержать друг друга. Кроме того, Новый Иерусалим — невероятно красивоенамоленное место, здесь есть, что посмотреть. И мы постарались, подготовить для наших женщин прекрасную экскурсионную программу по монастырю и музею», — сказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области, региональный координатор «Женского движения Единой России» Ксения Мишонова.

Межъепархиальный ответственный Московской митрополии по вопросам защиты материнства, детства, протоиерей Андрей Коробков подчеркнул, что помимо личного общения и духовной поддержки на таких встречах женщины получают и личные контакты священнослужителей, с которыми можно посоветоваться в трудной ситуации и получить молитвенную помощь.

Депутат Московской областной Думы Роман Володин отметил, что во все времена в ходе исторических военных событий молитва имела невероятную силу и защиту для воина.

«Сейчас наше государство оказывает всевозможную помощь как самим участникам военной спецоперации, так и их семьям. „Единая Россия“ с самого начала СВО также оказывает помощь фронту. На постоянной основе отправляем гуманитарную помощь нашим ребятам, а также жителям новых российских регионов. Только из Истры за всё время направлено более 1 тысячи тонн груза. Но также нашим защитникам крайне важна и духовная поддержка. Молитва всегда имела высокую ценность, а совместная молитва — это огромная сила и защита. И такие мероприятия, как „Православные гостиные“, дают возможность молиться сообща и дают надежду и утешение семьям бойцов», — прокомментировал Роман Володин.

После молебна в уютной обстановке за общей трапезой участники «Православной гостиной» смогли пообщаться, поделиться своими историями, переживаниями, а затем посетили экскурсию по Новоиерусалимскому монастырю.

В завершении мероприятия участники «Православной гостиной» посетили выставку «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» в музее «Новый Иерусалим». В экспозицию вошли 110 работ из собраний 20 музеев России и 4 частных коллекций, включая музей «Новый Иерусалим», Третьяковскую галерею, Русский музей, ГМИИ им. Пушкина, Музей русского импрессионизма.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.