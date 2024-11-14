В Истре завершены работы по противопожарному обустройству леса

В городском округе Истра завершены работы по противопожарному обустройству леса. Все работы выполняются в рамках государственного задания филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Более 6 км лесных дорог отремонтировано. Устроено и прочищено более 115 км минерализованных противопожарных полос. Установлено 16 информационных щитов. Благоустроено 63 зоны отдыха.

«Противопожарное оборудование лесов представляет собой комплекс организационных, технических и лесохозяйственных мер, направленных на предотвращение лесных пожаров. Они включают уменьшение риска возникновения пожаров, увеличение устойчивости лесов к огню и быстрое обнаружение и тушение пожаров на ранних стадиях. Мероприятия проводятся ежегодно в весенне-осенний период», — отметила заместитель директора Истринского филиала Мособллеса Мира Платонова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.