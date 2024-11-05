В Истре завершена установка четырех новых игровых зон

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В городском округе Истра в 2024 году в рамках программы по комплексному благоустройству дворовых территорий и модернизации детских игровых площадок проводится установка 11 новых игровых зон для самых маленьких жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день сданы и открыты для посещения 7 площадок. Завешены работы по монтажу и обустройству оставшихся четырех ДИП по адресам:

г. Истра, ул. Белобородова, д. 3-4;

п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 39;

п. Кострово, Центральная д. 14, 15;

д. Ивановское, ул. Родниковая.

На всех локациях проведены работы по сборке игровых комплексов, горок, балансиров, качелей, каруселей, установлено ограждение. Остается завершить финишные работы по укладке декоративного покрытия.

Открытие детских площадок состоится в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.