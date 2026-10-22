В Истре вывезли на утилизацию более 1 тыс ламп и 845 кг батареек

Более 1 тыс. люминесцентных ламп и 845 кг батареек вывезли на утилизацию из 15 пунктов приема опасных отходов в муниципальном округе Истра за третий квартал 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За третий квартал 2026 года из 15 пунктов приема опасных отходов в муниципальном округе Истра вывезли на утилизацию более 1 тыс. люминесцентных ламп и 845 кг батареек.

Для сбора батареек, аккумуляторов и различных видов ламп установлены специальные оранжевые контейнеры. Правильная утилизация опасных отходов помогает защитить природу и здоровье будущих поколений.

Пункты приема расположены по адресам: • Истра, пл. Революции, д. 5; • Дедовск, ул. Гагарина, д. 14, вблизи Дедовского культурно-досугового комплекса; • п. Снегири, ул. Панфилова, д. 12, возле здания администрации территориального отдела Снегири; • п. Снегири, ЖК «Новоснегиревский»; • пос. Первомайский, стр. 19, вблизи почты; • пос. Гидроузла им. Куйбышева, контейнерная площадка вблизи д. 29; • пос. Глебовский, ул. Микрорайон, вблизи д. 16; • п. Агрогородок, вблизи д. 24; • д. Павловское, д. 12, контейнерная площадка; • д. Кострово, ул. Центральная, вблизи аптеки; • с. Онуфриево, ул. Центральная, д. 8; • с. Новопетровское, ул. Полевая, вблизи д. 2; • пос. Курсаково, между домами 22 и 23а; • с. Павловская Слобода, пл. Свободы, автобусная остановка в сторону Нахабино; • д. Покровское, ул. Майская, контейнерная площадка вблизи д. 5.

Развитие более осознанного потребления поддерживает нацпроект «Экологическое благополучие». Так, запущена Всероссийская акция по сбору макулатуры БумБатл, которая дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Чтобы присоединиться к акции, зарегистрируйтесь на сайте бумбатл.рф, сдайте макулатуру в удобном пункте и загрузите подтверждение в личный кабинет. Так вы тоже станете участником экодвижения.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.