В Истре выявили 10 незаконно установленных торговых павильонов с начала года

Работа по выявлению и устранению незаконно размещенных торговых объектов на территории Истры проводится постоянно. С начала года в результате регулярного мониторинга в округе было выявлено 10 незаконно установленных или размещенных с нарушениями объектов НТО. К ним относятся киоски, ларьки, торговые павильоны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент 6 незаконно размещенных объектов демонтировали, один из которых, киоск «Пресса» на улице Босова в Истре, был разобран буквально на днях собственником помещения.

Прежде чем вынести предписание о демонтаже, с владельцами проводится разъяснительная работа о нарушении правил размещения и необходимости приведения объекта НТО в нормативное состояние. И только в случае отказа или бездействия собственника принимается решение о сносе объекта.

Сейчас специалистами отдела потребительского рынка как раз такая работа проводится в отношении еще 4-х размещенных с нарушениями объектов НТО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.