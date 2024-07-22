В Истре выдано 257 согласований на установку информационных конструкций с января

257 согласований выдано на установку информационных конструкций посредством портала государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ) с начала этого года в городском округе Истра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего было подано 410 заявлений о предоставлении муниципальной услуги «Согласование установки средства размещения информации на территории городского округа Истра Московской области».

Наружные вывески нужно заранее согласовывать и размещать в соответствии с определенными утвержденными правилами. Это нужно для сохранения общей архитектурно-художественной концепции, которая была разработана и утверждена на уровне области.

Если вывеска не соответствует требованиям или не согласована в установленном порядке, органы местного самоуправления могут выдать предписание на устранение нарушений, выписать штраф или выдать предписание на демонтаж конструкции. Если и дальше несанкционированная вывеска продолжает висеть, имеют право ее демонтировать.

В городском округе Истра на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на выявление и недопущение установки рекламных и информационных конструкций без оформленной в установленном порядке разрешительной документации. Так, с марта по июль демонтировали 114 рекламно-информационных незаконных конструкций. Кроме этого, были сняты 380 объектов «рекламного мусора» в виде табличек, листовок, баннеров, размещенных на заборах, зданиях и опорах освещения.

Сотрудники МБУ «ДОДХИБИМР» на регулярной основе удаляют несанкционированные листовки, расклеенные по всему округу на опорах линий электропередач, инфостендах, остановочных павильонах, дорожных знаках, деревьях и т. д. Только за текущий месяц удалено свыше 1,5 тыс. единиц такого рекламного мусора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.