В Истре ветерану вручили паспорт гражданина РФ

сегодня в 14:07

В Истре вручили паспорт 88-летней женщине, детство которой пришлось на годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе округа.

Главная героиня события — Вера Нестеровна Зюбан, чья судьба оказалась тесно связана с непростыми историческими событиями. Родившись в 1937 году на территории Украины, она застала суровые годы Великой Отечественной войны в самом детстве. В 2024 году женщина приехала из Харьковской области в Россию к своему сыну.

Специальное мероприятие было организовано с особым вниманием к ветерану. В церемонии приняла участие начальник миграционного пункта № 2 майор полиции по г. о. Истра Наталья Бурцева.

Руководством подмосковного главка МВД России было принято решение в кратчайшие сроки оформить необходимые документы и вручить Вере Нестеровне.

Знаменательное событие состоялось по месту жительства новой гражданки России. После принятия присяги Вера Нестеровна получила свой первый российский паспорт. Пожилая женщина искренне поблагодарила сотрудников полиции за проявленное внимание и помощь в решении её вопроса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.