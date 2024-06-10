В Истре в преддверии праздников МБУ «ДОДХИБИМР» украшает места мероприятий

В преддверии праздников Дня России и Дня города Истра МБУ «ДОДХИБИМР» украшает центральные улицы, скверы и места, где планируется проведение массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Три вида флагов можно видеть в населенных пунктах муниципалитета — триколор — главный флаг России, красный — флаг Московской области и голубой с изображением солнца — символ городского округа Истра.

Установку порядка 3 тыс. флагов начали на прошлой неделе в г Истра, г. Дедовск, п. Северный, п. Глебовский, д. Бужарово, с. Онуфриево, д. Кострово, д. Котово, п. Новопетровское, п. Курсаково, п. Первомайский, д. Покровское. В настоящий момент проводятся работы по украшению кругов в Павловской Слободе и Лешково лентами и гербами РФ и г.о Истры.

Установка символов страны проводится в честь главных праздников. День России, несомненно, один из них.

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