сегодня в 17:11

В Истре в брак вступили более 370 влюбленных пар за лето

В г. о. Истра 377 влюбленных пар вступили в брак этим летом. Август завершил лето с рекордными 140 свадьбами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В июне 109 пар решили связать свои судьбы. В июле 128 пар зарегистрировали свои отношения.

Сотрудники Истринского ЗАГСа подчеркнули, что самыми востребованными днями для заключения брака традиционно являются пятница и суббота.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.