В Истре утвердили охранное обязательство Рождественской церкви «Усадьбы «Филатово»

В Истре утвердили охранное обязательство собственника объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба «Филатово», XIX в.: Церковь Рождественская, 1750 г.», расположенного в деревне Филатово. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

В 1704 году на месте старой церкви в Рождественском погосте был построен новый храм. В начале 1750-х годов был возведен существующий кирпичный храм, который был построен на средства Анны Дмитриевны Думашевой и ее детей, камер-пажей Алексея и Михаила Александровичей Думашевых.

В 1817–1819 годах, когда село перешло к новому владельцу, прапорщику Петру Алексеевичу Хоненеву, храм был передан приходу, и началась его реконструкция. В ходе работ была разобрана старая колокольня и построена новая. Храм приобрел черты классицизма. Окна второго света четверика были оформлены в виде арок, напоминающих трехчастные «венецианские» окна. Над дверными проемами и окнами нижнего света были сделаны небольшие фронтоны. В 1842 году в храме был установлен новый трехъярусный иконостас.

В 1938 году храм был закрыт. Стены храма начали разбирать для нужд колхоза: сначала была разрушена колокольня, затем паперть и трапезная. От первоначального здания остался только четверик, который к моменту возрождения приходской жизни находился в руинированном состоянии.

Охранное обязательство устанавливает требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия. В нем также указаны сроки проведения и состав работ, необходимых для его восстановления и сохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.