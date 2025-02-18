В Истре установили охранную зону памятника природы

Минэкологии Московской области установило охранную зону памятника природы областного значения «Старица р. Истра и широколиственный лес по склону с изолированной популяцией венериного башмачка в кв. 58 Полевщинского лесничества». Особо охраняемая природная территория находится в городском округе Истра, между городом Истра и деревней Андреевское, сообщает пресс-служба эко-ведомства.

«Актуальность установления охранной зоны связана с тем, что в ходе обследований рядом с ООПТ выявлены уникальные природные комплексы, виды флоры и фауны, которые нуждаются в защите. Помимо этого, возрастает антропогенная нагрузка на заповедные земли, особенно в результате неорганизованного туризма и рекреации, что вызывает необходимость в дополнительной охране», — отметил министр экологии и прирордопользования Московской области Павел Бида.

Площадь охранной зоны составляет 39,5 гектара. Биологи подсчитали, что на этой территории обитает 71 вид позвоночных животных. Здесь зафиксированы виды, занесенные в Красную книгу Московской области: растения пальчатокоренник балтийский, живокость высокая и некера перистая, а также бабочки мнемозина и червонец гелла. В самом памятнике природы главным охраняемым объектом является популяция венериного башмачка — красивого многолетнего растения семейства орхидных.

В пределах охранной зоны запрещено любое строительство, передвижение на транспорте вне дорог общего пользования, разбивка бивуаков, а также ряд других видов деятельности, которые могут нанести ущерб ценным экосистемам и их обитателям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.