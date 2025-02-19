В Истре стартовали работы по благоустройству лесопарковой зоны

В муниципальном округе Истра началась работа по благоустройству «Соколки». Этот уникальный проект будет реализован уже в текущем году в рамках региональной программы «Парки в лесу». Заросшую лесополосу в микрорайоне «Восточный» расчистят и превратят в современную зону отдыха для всех категорий жителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Подрядчик проводит санитарную расчистку лесного участка лесопарка, а именно опиловку и очистку лесополосы, убирает поросль и аварийные деревья, а также ведет обустройство временной подъездной дороги.

В рамках проекта на территории лесопарка будут созданы пространства для занятий зимними и летними видами спорта, прогулочные зоны с освещением, детская и спортивная площадки, кафе, площадка для выгула собак.

Благоустройство будет выполнено с минимальным вмешательством в природный ландшафт. Площадь обустраиваемой территории составит 52 га. Для обеспечения безопасности лесопарк «Соколка» оборудуют камерами видеонаблюдения «Безопасный регион» и пунктами охраны.

При разработке проекта постарались максимально учесть все пожелания, а потому «Соколка» станет еще одной точкой притяжения как местных жителей, так и многочисленных гостей округа, где с комфортом смогут проводить время и взрослые и дети.

У этого масштабного проекта есть все шансы стать не менее популярным, как и наш топовый лесопарк «Шишкин Лес», который был обустроен в Павловской Слободе и который на сегодняшний день считается лучшим в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.