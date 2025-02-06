В Истре стартовали работы по благоустройству лесопарка «Соколка»

В Истре начались работы по подготовке к благоустройству лесопарка «Соколка». В настоящее время производятся расчистка лесопарковой зоны от поросли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году будет реализован проект по благоустройству лесопарковой зоны в рамках региональной программы «Парки в лесу».

В рамках данного проекта на территории будет выполнено устройство пешеходных дорожек с освещением и камерами видеонаблюдения «Безопасный регион», установлены пункты охраны, туалеты, детские и спортивные площадки, горка для тюбинга, павильон проката спортивного оборудования и кафе. Важным аспектом благоустройства является устройство лыжной трассы.

При планировании пространства за основу брали особенности рельефа «Соколки», благоустройство этой территории будет выполняться с минимальным вмешательством в природу.

Общая площадь лесопарковой зоны отдыха составит 52 га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.