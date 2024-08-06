В Истре специалисты завершили расчистку 2 водоемов от топляка и растительности

Специалисты ГБУ «Дирекция экологических проектов» в рамках программы «100 прудов и озер» завершили расчистку прудов в городе Дедовск и в селе Новопетровское в городском округе Истра. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«В результате работ по расчистке двух водоемов было освобождено от топляка и водной растительности более 14 гектаров водной глади. С помощью специальной техники удалось извлечь с поверхности прудов весь мусор и придать им красивый вид, что благоприятным образом отразилось и на их обитателях», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Расчистка водной глади при помощи специальной водной техники не позволяет водоему зацвести, а именно довести процесс до эвтрофикации. Освобождая водоем от излишней водной растительности, получается минимизировать риски гибели водной фауны.

«Мы проводим расчистку водоемов по программе «100 прудов и озер», победивших в голосовании на портале «Добродел». Такие пруды и озера набрали наибольшее количество голосов жителей региона. Программа получила большой отклик среди наших граждан и поэтому нами было принято решение продлить ее до 2027 года», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.