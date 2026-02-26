В Истре спасатель МЧС провел встречу с дошкольниками школы №2

В дошкольном отделении школы №2 в Истре прошла встреча воспитанников с начальником спасательного подразделения МЧС России Владимиром Якшиным. Он рассказал детям о профессии спасателя и показал рабочее снаряжение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начальник спасательного подразделения МЧС России Владимир Якшин встретился с воспитанниками старшей группы дошкольного отделения школы №2 в Истре. Он рассказал о своей профессии и объяснил, какие специалисты работают в системе МЧС России.

Дети узнали, что спасатели совмещают навыки врача, водителя, пожарного, альпиниста, водолаза и летчика. Все эти направления объединены одной задачей — оперативно приходить на помощь людям в чрезвычайных ситуациях.

Гость напомнил о правилах безопасного поведения и показал инструменты, которые используют в работе спасатели. Воспитанники внимательно рассматривали снаряжение и задавали вопросы. В ходе встречи ребята закрепили знания о труде спасателей и значении этой профессии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.