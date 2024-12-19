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В Истре создано 20 маршрутов патрулирования для пресечения незаконной рубки ели

Операция «Елочка-2024» по пресечению фактов незаконной рубки ели в период новогодних праздников стартовала в Истринском лесничестве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 16 декабря сотрудники лесной охраны перешли на усиленное патрулирование. Особое внимание уделяется лесным участкам, где подрастают молодые красавицы — елочки и сосенки.

Разработано 20 маршрутов патрулирования протяженностью более 1600 км. Задействовано 8 мобильных групп.

Незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административный штраф в размере до 5 000 рублей для физических лиц и до 500 000 рублей для юридических лиц. Если нанесенный ущерб составит более 5 тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность.

Статьей 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников влечет наложение административного штрафа на граждан в размере:

от 3 000 до 3 500 рублей;

на должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей;

на юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.