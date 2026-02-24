В Истре создали устройство для спасения пожарных с высоты

Компания «Самоспас» в деревне Лешково под Истрой разработала компактное устройство «Портал» для экстренного самоспасения пожарных с высоты. Новинку продемонстрировал генеральный директор предприятия Илья Маликов 24 февраля на испытательном стенде.

Истринская компания «Самоспас» выпускает средства эвакуации при пожарах и других чрезвычайных ситуациях. На предприятии работают более 200 специалистов. Новое устройство «Портал» предназначено для случаев, когда пожарному необходимо срочно покинуть здание.

Во время презентации Илья Маликов поднялся на десятиметровый стенд и за несколько секунд безопасно спустился вниз. В комплект входят 15-метровый термостойкий кевларовый шнур диаметром 6 мм, устройство с ручной регулировкой скорости спуска и металлический крюк. Крюк можно вбить в стену, зацепить за подоконник или закрепить полухватом, что позволяет, например, спуститься с двадцатого этажа на семнадцатый. Вес «Портала» — чуть более одного килограмма, он помещается в небольшую сумку и крепится на поясе.

«Спасатели тестировали устройство на нашем полигоне, делились пожеланиями и давали рекомендации, основанные на реальном опыте тушения пожаров. Благодаря их помощи мы получили по-настоящему надежное средство для спасения», — рассказал руководитель компании.

Изделие проходит сертификацию, после чего завод планирует начать серийное производство. В конце прошлого года предприятие расширило мощности: открыло новый швейный цех и закупило современное оборудование, включая установку для лазерной резки, высокоточный фрезерный станок и автомат продольного точения для обработки деталей диаметром до 25 мм. Это позволит повысить общую производительность.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.